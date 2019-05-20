Глава ОВД Уватского района Тюменской области Александр Лукашенко зарегистрировал «красивый номер» для своего личного автомобиля. Фотографию машины с госномером с111хв «URA.RU» предоставил источник в силовых структурах.
«Это новая серия, номер он получил около месяца назад. Даже сотрудники в недоумении, не понимают, как он достал этот номер», — сообщает инсайдер. Скриншот из базы ГИБДД (имеется в распоряжении редакции) подтверждает, что автомобиль с «красивым номером» принадлежит Александру Сергеевичу Лукашенко 1980 года рождения — данные полностью совпадают с ФИО и датой рождения главы ОВД.
В областном УМВД агентству ответили, что предоставленная «URA.RU» информация будет проверена, о результатах проверки сообщат позже.
Ранее «URA.RU» сообщало, что, по неофициальной информации, в продаже «красивых номеров» подозревали экс-начальник ГИБДД Тюменской области Михаила Киселева. Суд приговорил бывшего силовика к штрафу за превышение должностных полномочий.