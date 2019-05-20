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Глава полиции в Тюменской области повесил себе «красивый номер» на машину. ФОТО

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 08:47
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Новый и.о. начальника ГИБДД по Тюменской области МИхаил Киселев. Тюмень, киселев михаил
По делу о продаже «красивых номеров» уже был осужден экс-глава региональной ГИБДД Михаил КиселевФото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава ОВД Уватского района Тюменской области Александр Лукашенко зарегистрировал «красивый номер» для своего личного автомобиля. Фотографию машины с госномером с111хв «URA.RU» предоставил источник в силовых структурах.

«Это новая серия, номер он получил около месяца назад. Даже сотрудники в недоумении, не понимают, как он достал этот номер», — сообщает инсайдер. Скриншот из базы ГИБДД (имеется в распоряжении редакции) подтверждает, что автомобиль с «красивым номером» принадлежит Александру Сергеевичу Лукашенко 1980 года рождения — данные полностью совпадают с ФИО и датой рождения главы ОВД.

В областном УМВД агентству ответили, что предоставленная «URA.RU» информация будет проверена, о результатах проверки сообщат позже.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по неофициальной информации, в продаже «красивых номеров» подозревали экс-начальник ГИБДД Тюменской области Михаила Киселева. Суд приговорил бывшего силовика к штрафу за превышение должностных полномочий.

По словам инсайдера, Александр Лукашенко повесил «красивый номер» около месяца назад
Фото: источник «URA.RU»

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