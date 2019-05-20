Названа десятка самых надежных автомобилей с пробегом

Самые неуязвимые автомобили производят в Японии и Германии. Такой вывод следует из рейтинга самых надежных подержанных авто, представленного британским порталом What Car.
«В таблице семь из десяти позиций занимают автомобили японских производителей», — сообщают эксперты. Исследование было проведено посредством опроса 18 тысяч водителей, которые владеют автомобилями возрастом от четырех до 10 лет.
Автолюбители оценили свои машины по параметрам надежности, качества обслуживания, экологичности и технологичности, уточняет RT. Самой надежной машиной признали свой автомобиль владельцы Toyota Yaris. На втором месте — Lexus CT (Lexus — премиум-марка производителя Toyota Motor). Третью строчку занял автомобиль Audi Q3 (производитель входит в состав немецкой корпорации Volkswagen Group).
В десятку неуязвимых вошли также японские авто Mitsubishi ASX, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz, немецкий Volkswagen Touareg и испанский Seat Leon, сообщает VSE42.Ru.