20 мая 2019

Названа десятка самых надежных автомобилей с пробегом

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 07:58
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Honda признаны одними из самых надежных подержанных автомобилейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Самые неуязвимые автомобили производят в Японии и Германии. Такой вывод следует из рейтинга самых надежных подержанных авто, представленного британским порталом What Car.

«В таблице семь из десяти позиций занимают автомобили японских производителей», — сообщают эксперты. Исследование было проведено посредством опроса 18 тысяч водителей, которые владеют автомобилями возрастом от четырех до 10 лет.

Автолюбители оценили свои машины по параметрам надежности, качества обслуживания, экологичности и технологичности, уточняет RT. Самой надежной машиной признали свой автомобиль владельцы Toyota Yaris. На втором месте — Lexus CT (Lexus — премиум-марка производителя Toyota Motor). Третью строчку занял автомобиль Audi Q3 (производитель входит в состав немецкой корпорации Volkswagen Group).

В десятку неуязвимых вошли также японские авто Mitsubishi ASX, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz, немецкий Volkswagen Touareg и испанский Seat Leon, сообщает VSE42.Ru.

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