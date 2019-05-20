20 мая 2019

Депутат Госдумы допустил выдачу паспортов РФ в Приднестровье

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 08:14
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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
В Госдуме анонсировали скорую выдачу российских паспортов ПриднестровьюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия в скором времени начнет выдавать паспорта жителям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом в эфире национального телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук.

По его словам, в российском правительстве есть лоббисты, понимающие проблемы непризнанных государств, в частности, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Приднестровья. «И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — цитирует РИА «Новости» Ярошука.

Порядка 60% населения Приднестровья составляют русские, напоминает «Царьград». Выхода из состава Молдавии многие жители региона добивались еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии. О своей независимости Приднестровье объявило в 1992 году, но его признали далеко не все.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому беженцы с Донбасса, живущие в РФ, могут получить гражданство по упрощенной схеме. Кроме того, глава государства распорядился выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР. В Донецкой республике уже зарегистрировали порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, напоминает RT.

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Ссылки по теме
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