Депутат Госдумы допустил выдачу паспортов РФ в Приднестровье

Россия в скором времени начнет выдавать паспорта жителям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом в эфире национального телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук.
По его словам, в российском правительстве есть лоббисты, понимающие проблемы непризнанных государств, в частности, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Приднестровья. «И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — цитирует РИА «Новости» Ярошука.
Порядка 60% населения Приднестровья составляют русские, напоминает «
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому беженцы с Донбасса, живущие в РФ, могут получить гражданство по упрощенной схеме. Кроме того, глава государства распорядился выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР. В Донецкой республике уже зарегистрировали порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, напоминает RT.