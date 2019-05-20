20 мая 2019

Заключенные устроили бунт в колонии в Таджикистане. Убиты 32 человека

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 09:42
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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
Заключенные пытались сбежать из тюрьмыФото: Анна Майорова © URA.RU

В колонии строгого режима города Вахдат в Таджикистане заключенные, пытаясь сбежать, устроили бунт. Погибли 32 человека.

«Группа заключённых, примерно 30 человек… захватили в заложники трёх тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения», — сообщает RT со ссылкой на представителей министерства юстиции Таджикистана. По некоторым данным, были убиты три офицера и 29 заключенных.

Все 30 человек отбывали наказание по обвинению в причастности к террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Заключенные пытались сбежать из тюрьмы.

Город Вахдат находится в 20 километрах от столицы страны Душанбе. Трассу, которая идет между городами, взяли под усиленную охрану.

В ноябре 2018 года вооруженный бунт устроили в другой колонии Таджикистана — в городе Худжанд. Тогда во время беспорядков были убиты 13 заключенных. Один из нарушителей отобрал оружие у охранника и открыл огонь по сотрудникам колонии. Заключенный также являлся членом ИГ.

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