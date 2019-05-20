Мэр Челябинска не понял претензии губернатора, из-за которых его могут уволить

Мэр Челябинска Владимир Елистратов не знает, чем губернатору Алексею Текслеру не понравилась концепция развития общественного транспорта в городе, которую глава региона раскритиковал и отклонил. Конкретных замечаний к документу до сих пор не прозвучало, заявил глава города журналистам после аппаратного совещания 20 мая, передает корреспондент «URA.RU».
«По данной концепции еще не было должного обсуждения. Будет конкретизация [замечаний губернатора] — будет работа. Конкретных претензий нет, есть претензии по объему и полноте предоставленной информации», — сказал мэр.
Текслер раскритиковал состояние общественного транспорта в Челябинске и распорядился подготовить новую программу. 14 мая мэрия представила ему документ. Однако глава региона его отклонил, что, по данным «URA.RU», может стать поводом для отставки Елистратова. «Выделять 7 миллиардов рублей под такой размытый проект — это очень сомнительная история», — написал Текслер на своей странице в Instagram.