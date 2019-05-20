19 мая 2019
17 мая 2019

Мэр Челябинска не понял претензии губернатора, из-за которых его могут уволить

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 10:17
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, елистратов владимир, гаттаров руслан, текслер алексей
Владимир Елистратов (слева) не понял, за что его раскритиковал Алексей Текслер (сидит в центре)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Мэр Челябинска Владимир Елистратов не знает, чем губернатору Алексею Текслеру не понравилась концепция развития общественного транспорта в городе, которую глава региона раскритиковал и отклонил. Конкретных замечаний к документу до сих пор не прозвучало, заявил глава города журналистам после аппаратного совещания 20 мая, передает корреспондент «URA.RU».

«По данной концепции еще не было должного обсуждения. Будет конкретизация [замечаний губернатора] — будет работа. Конкретных претензий нет, есть претензии по объему и полноте предоставленной информации», — сказал мэр.

Текслер раскритиковал состояние общественного транспорта в Челябинске и распорядился подготовить новую программу. 14 мая мэрия представила ему документ. Однако глава региона его отклонил, что, по данным «URA.RU», может стать поводом для отставки Елистратова. «Выделять 7 миллиардов рублей под такой размытый проект — это очень сомнительная история», — написал Текслер на своей странице в Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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