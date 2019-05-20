Мэрия Екатеринбурга 20 мая выступила с новой инициативой по выбору площадки под строительство собора Святой Екатерины. В день, когда губернатор Евгений Куйвашев должен был назвать как минимум четыре альтернативных места, горадминистрация объявила массовый сбор мнений горожан. Источники «URA.RU» объяснили путаницу так: «Мэрия подстраховалась на случай, если предложения областной власти не понравятся горожанам».
Сбор мнений администрация Екатеринбурга запустила
«Сбор предложений будет продолжаться в течение десяти дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения отправляйте с пометкой „Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины“», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге всю прошлую неделю шли несанкционированные акции протеста против строительства храма на территории сквера у театра драмы. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что 20 мая жителям города будут предложены для обсуждения новые места под возведение собора. Глава региона отметил, что будет не менее четырех альтернативных площадок, помимо сквера на Октябрьской площади.
Дозвониться для комментария до Екатерины Куземки оперативно не удалось.