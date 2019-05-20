Мэрия Екатеринбурга выступила с новой идеей по строительству храма. И еще больше всех запутала

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 11:21
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Беспорядки в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург, протест, храм на драме, сквер на драме
Акции протеста начались с установки забора на строительной площадке в сквереФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга 20 мая выступила с новой инициативой по выбору площадки под строительство собора Святой Екатерины. В день, когда губернатор Евгений Куйвашев должен был назвать как минимум четыре альтернативных места, горадминистрация объявила массовый сбор мнений горожан. Источники «URA.RU» объяснили путаницу так: «Мэрия подстраховалась на случай, если предложения областной власти не понравятся горожанам».

Сбор мнений администрация Екатеринбурга запустила на своем официальном сайте. По результатам городские власти составят рейтинг площадок под строительство храма и проведут голосование, сообщила пресс-служба администрации со ссылкой на вице-мэра по внутренней и информационной политике Екатерину Куземку.

«Сбор предложений будет продолжаться в течение десяти дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения отправляйте с пометкой „Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины“», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге всю прошлую неделю шли несанкционированные акции протеста против строительства храма на территории сквера у театра драмы. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что 20 мая жителям города будут предложены для обсуждения новые места под возведение собора. Глава региона отметил, что будет не менее четырех альтернативных площадок, помимо сквера на Октябрьской площади.

Дозвониться для комментария до Екатерины Куземки оперативно не удалось.

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