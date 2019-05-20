Екатеринбуржец, который спас трех детей на пожаре, получил срок

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесли приговор Геворгу Аветисяну, который 26 января спас из горящего дома троих детей. Об этом сообщили «URA.RU» в свердловской прокуратуре.
«Геворг Аветисян и Червоня Оглы признаны виновными по статье „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц“. Оглы приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Аветисяну, учитывая активную общественную позицию после совершения преступления — четыре года условно», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что под суд Аветисян попал из-за конфликта с дальним родственником Муратом Генесяном. Родственники делят дом, и на этой почве у них испортились отношения. Последней каплей стало рождение дочери у Геворга. Отмечать это событие он пригласил друзей и родственников, но Мурата не позвал.
«Мурату колеса проткнули, он подумал на меня. Брызнул из баллончика. Я кирпич нашел и махнул через плечо — попугать хотел. А потом мой друг его догнал, поймал и начал пинать. Я между ног тихонько ударил, в нижнюю часть спины».
Именно за этот инцидент Аветисян попал под суд. Но героический поступок на пожаре помог ему избежать заключения.