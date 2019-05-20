Текслер встретился с новым директором челябинского правительственного телевидения

Новый директор АО «Областное телевидение» (ОТВ), собственником которого является правительство Челябинской области, Олег Гербер 20 мая приступил к работе. Об этом «URA.RU» сообщили в резиденции врио губернатора Алексея Текслера.
«Гербер уже встретился с врио губернатора, познакомился с коллективом управления пресс-службы. Его представят на аппаратном совещании правительству области, а потом коллективу ОТВ», — рассказал источник в правительстве региона.
Ранее Гербер занимал должность директора по связям с органами госвласти АО «Полюс» (Красноярск). С Текслером и его первым заместителем Виктором Маминым он знаком по работе в Красноярском крае.
С действующим директором ОТВ Олегом Дубровиным не стали продлевать контракт. Он проработал в своей должности меньше года. Дубровин, чьи полномочия истекают 1 июня, ушел в отпуск, из которого уже не вернется.
АО «Областное телевидение» включает в себя два телеканала («ОТВ», вещающее на всю область, и «Восточный экспресс», охватывающий Челябинск), радиостанцию «Business FM Челябинск», а также их сайты, работающие в режиме информагентств.