Россиянам пообещали дефицит смартфонов Huawei и Apple

Смартфоны Apple могут уже скоро оказаться в дефиците Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торговая война Вашингтона и Пекина может уже в самое ближайшее время оставить россиян не только без смартфонов Huawei, но и без Apple. Как заявил «URA.RU» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в ближайшее время продукция обоих брендов окажется в дефиците.

Ранее компания Google разорвала контракт с китайским производителем Huawei из-за санкций, наложенных американскими властями. Это означает, что Huawei потеряет доступ к программному обеспечению и сервисам корпорации. Китайский производитель не сможет предустанавливать на свои смартфоны, продающиеся за пределами КНР, операционную систему Android, а также популярные приложения от Google. В частности, речь идет о поисковом сервисе, Google Maps, Google Chrome, YouTube и ряде других.

«Сейчас мы наблюдаем кардинальный передел рынка. Только в первом квартале текущего года в России было продано около 8 млн штук смартфонов Huawei, всего же в мире за этот период компания реализовала 60 млн таких устройств», — пояснил Муртазин. По его словам, те смартфоны, которые уже есть на руках у россиян, продолжат работать, но перестанут обновляться.

Однако Муртазин полагает, что «США, захотев убить Huawei, убьет Apple». «Думаю, что Китай жестко ответит на эти санкции. Надо понимать, что Apple на 99% зависит от производственных цепочек в Китае. В итоге серьезная опасность нависла и над американской компанией», — отметил эксперт. Он прогнозирует, что уже в ближайшее время цены на смартфоны значительно вырастут. «Выиграют от этой ситуации компании Xiaomi и Samsung. Последний, к слову, уже повысил заказы на производство своей продукции на 40%», — сообщил Муртазин.