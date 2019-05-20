Осужденного за взятку бывшего главного налоговика Зауралья увезли в соседний регион

Владимира Рыжука этапировали в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава УФНС России по Курганской области Владимир Рыжук, приговоренный к 8,5 годам колонии строгого режима, будет отбывать наказание за пределами региона. Он уже покинул Зауралье, сообщили «URA.RU» собственные источники, знакомые с ситуацией.

«Рыжук находится в одной из колоний за пределами Зауралья», — рассказал инсайдер. По закону, осужденный должен отбывать наказание по месту жительства или по месту совершения преступления. В случае с Рыжуком — это Тюмень, где он прописан, или Курган. Таким образом, источники «URA.RU» считают, что экс-глава зауральского УФНС сейчас находится в одной из колоний Тюмени.

«Рыжук был этапирован к месту отбывания наказания», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСИН по Курганской области. Колонию, в которую увезли экс-главу УФНС, в ведомстве называть отказались, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация. «Где Рыжук будет отбывать наказание, сообщат одному из его родственников в течение десяти дней после прибытия осужденного к месту назначения», — отметили в УФСИН.

Курганский городской суд вынес приговор Рыжуку 28 февраля. Его признали виновным во взятке от застройщика Владимира Баскаля и растратах бензина при поездках на служебном автомобиле по личным делам в Тюмень. Он также должен выплатить государству 500 тысяч рублей, полученных в качестве взятки, и компенсировать УФНС 394 тысячи рублей за бензин. Адвокат Рыжука подавал апелляционную жалобу, однако коллегия Курганского областного суда оставила приговор в силе. По состоянию на 20 мая защита Рыжука кассационную жалобу не подавала, заявили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.