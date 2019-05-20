20 мая 2019

Петросян после развода со Степаненко погряз в долгах за коммуналку. ВИДЕО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 15:32
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Юморист Евгений Петросян не может платить за квартиру, в которой живет его бывшая женаФото: Евгений Петросян, Instagram

Народный артист РСФСР Евгений Петросян стал крупным должником перед коммунальными компаниями. Он не смог платить по счетам за квартиру в Зачатьевском переулке в Москве после того, как суд арестовал его счета из-за спора по разделу имущества с бывшей женой Еленой Степаненко.

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«Юмористка [Степаненко] живет в роскошной квартире в Зачатьевском переулке, но упорно не хочет оплачивать «коммуналку», — передает «Пятый канал». Апартаменты площадью 516 кв.м стоят около 600 млн рублей. Ежемесячно за коммунальные услуги приходится платить до 250 тысяч рублей.

Супруги-юмористы развелись 16 ноября прошлого года. Вопрос о разделе имущества вывели в отдельный процесс. Объем средств, по которому идет спор, составил полтора миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что 73-летний Петросян захотел сдать в аренду квартиру на Зачатьевском переулке. «Национальная служба новостей» со ссылкой на неназванного представителя артиста передавала, что арендные деньги должны пойти на оплату счетов за коммунальные услуги.

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