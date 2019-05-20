Текслер обещал челябинцам вернуть право выбирать власть

Текслер готов вернуть челябинцам право выбирать депутатов гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как жить после реформы местного самоуправления

Врио губернатора Алексей Теслер анонсировал отмену реформы местного самоуправления в Челябинске, в результате которой жители напрямую избирают только депутатов райсоветов, а те уже сами формируют городскую думу. На встрече с депутатами заксобрания области глава региона заявил, что к прежней схеме муниципалитет вернется через пять лет, передает корреспондент «URA.RU».

«Мне поступает социология — люди не знают своих депутатов. Я думаю, что должны быть изменения, что через пять лет мы должны вернуться к прежней схеме, когда люди напрямую выбирают гордуму. А пока надо работать с учетом внутригородского деления Челябинска», — сказал глава региона. Он также обещал удвоить финансирование райсоветов, которые сейчас фактически не имеют ни денег, ни полномочий.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 2014 года в Челябинске жители напрямую выбирали депутатов гордумы, которые решают самые важные вопросы в жизни областного центра. Однако затем решено было выделить семь отдельных районов. В каждом из них появились собственные советы депутатов (в Центральном районе 20 человек, в остальных — по 25). Они уже из своего числа делегируют по семь народных избранников в гордуму. Текслер на пресс-конференции 4 апреля высказался неоднозначно и обещал изучить мнение челябинцев на тему отмены реформы МСУ.