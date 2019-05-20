Митрополит Кирилл настаивает на сносе забора возле сквера у театра драмы в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл решил обратиться с просьбой демонтировать забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Об этом митрополит заявил во время встречи с депутатами Госдумы, приехавшими в Екатеринбург.
«Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать спокойный доверительный разговор со всеми сторонами», — сказал владыка Кирилл. По его словам, он попросит об этом Фонд Святой Екатерины.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных акций протеста. Их участники протестовали против строительства в сквере у театра драмы храма Святой Екатерины. В протестах приняли активное участие молодые люди.