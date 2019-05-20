Митрополит Кирилл настаивает на сносе забора возле сквера у театра драмы в Екатеринбурге

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 16:41
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Патриарх Кирилл в Напольной школе. Свердловская область, Алапаевск, митрополит кирилл, владыка мефодий
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратится в Фонд Святой ЕкатериныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл решил обратиться с просьбой демонтировать забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Об этом митрополит заявил во время встречи с депутатами Госдумы, приехавшими в Екатеринбург.

«Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать спокойный доверительный разговор со всеми сторонами», — сказал владыка Кирилл. По его словам, он попросит об этом Фонд Святой Екатерины.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных акций протеста. Их участники протестовали против строительства в сквере у театра драмы храма Святой Екатерины. В протестах приняли активное участие молодые люди.

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