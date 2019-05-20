Текслер готовит отставки мэров Челябинска и Златоуста

Мэры Челябинска и Златоуста Владимир Елистратов и Вячеслав Жилин уже 21 мая могут уйти в отставку по требованию врио губернатора Алексея Текслера. Как заявил глава региона корреспонденту «URA.RU» на пресс-подходе по итогам встречи с депутатами заксобрания области, главы поплатятся, если не вывезут мусор с улиц до конца понедельника.
«Сегодня вечером будет понятна судьба мэров Челябинска и Златоуста — только эти два города не вывезли мусор. Не выведут до конца дня — завтра кадровые решения», — заявил губернатор.
Текслер 16 мая дал всем главам три дня на вывоз мусора, оставшегося после субботников. На аппаратном совещании в правительстве области ему доложили, что мэры Челябинска и Златоуста не справились, сообщил источник «URA.RU».