19 мая 2019
17 мая 2019

Текслер готовит отставки мэров Челябинска и Златоуста

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 16:52
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, елистратов владимир, павлюченко александр, текслер алексей
Владимир Елистратов (справа) уже 21 мая может подать в отставку по требованию Алексея ТекслераФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэры Челябинска и Златоуста Владимир Елистратов и Вячеслав Жилин уже 21 мая могут уйти в отставку по требованию врио губернатора Алексея Текслера. Как заявил глава региона корреспонденту «URA.RU» на пресс-подходе по итогам встречи с депутатами заксобрания области, главы поплатятся, если не вывезут мусор с улиц до конца понедельника.

«Сегодня вечером будет понятна судьба мэров Челябинска и Златоуста — только эти два города не вывезли мусор. Не выведут до конца дня — завтра кадровые решения», — заявил губернатор.

Текслер 16 мая дал всем главам три дня на вывоз мусора, оставшегося после субботников. На аппаратном совещании в правительстве области ему доложили, что мэры Челябинска и Златоуста не справились, сообщил источник «URA.RU».

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