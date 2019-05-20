Строители собора Святой Екатерины согласились снести забор в сквере

Строители собора Святой Екатерины готовы демонтировать забор в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель Фонда Святой Екатерины (курирует возведение храма) Александр Андреев.
«Безусловно, ради мира в городе фонд готов пойти на то, чтобы убрать забор, мы поддерживаем мнение владыки Кирилла. В ближайшее время проведем демонтаж. Сейчас также стоит вопрос о восстановлении сквера — протестующие его капитально вытоптали. Фонд приложит все усилия, чтобы восстановить сквер, и предлагает всем присоединиться к этому доброму делу», — сказал Андреев «URA.RU».
Андреев отметил, что сквер остается одной из площадок, которая рассматривается для строительства храма.
В Екатеринбурге целую неделю шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины на территории сквера у театра драмы. Митинги начались после того, как в парке появился забор. 20 мая на встрече с депутатами Госдумы митрополит Кирилл сообщил, что попросит Фонд Святой Екатерины убрать ограждения. Власти же решили предложить горожанам еще несколько альтернативных мест для строительства и выбрать одно из них в ходе опроса.