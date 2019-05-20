«Тюменский родительский комитет» требует запретить концерт рэпера Face

Рэпера не хотят видеть в Тюмени Фото: Дарья Попова © URA.RU

Тюменский родительский комитет выступает против концерта известного российского рэпера Face. Концерт музыканта должен состояться в Тюмени 1 июня. По мнению родителей, в репертуаре исполнителя песни преимущественно про секс и алкоголь. О протесте говорится на официальном сайте «Родкома».

«Призываем всех — родителей, педагогов, учителей, общественных деятелей — проявить бдительность и все сделать для того, чтобы подростки не попали на это развратное зрелище, в идеале концерт должен быть отменен, — пишет председатель „Родительского комитета“ Эдуард Коргожа. — Основная тема его репертуара — поиск легкой жизни и удовольствий, алкоголь, наркотические вещества, секс, деньги».

Коргожа недоволен тем, что клуб «Байконур», где должен состояться концерт, «регулярно предоставляет площадку для проведения концертов деструктивных музыкальных групп, выступления которых вводят подростков в асоциальный мир».

Корреспондент «URA.RU» отправил сообщение представителю клуба, однако ответа не последовало. Также письмо с просьбой прокомментировать ситуацию было отправлено на электронный ящик, указанный на официальном сайте рэпера. Ответ также пока не получен.