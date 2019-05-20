Украина приостановила поставку российской нефти в Европу

Подачу нефти возобновят после устранения неполадок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Укртранснафта» приостановила подачу российской нефти в Евросоюз. По данным RNS , подача нефти приостановлена временно.

«Прокачка нефти приостановлена из-за необходимости провести дополнительные технологические операции», — приводит издание данные пресс-службы украинской компании.

Движение российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину было возобновлено 20 мая, в полночь, но после прокачки четырех тыс. тонн нефти возникли технические неполадки. О них сообщила венгерская компания MOL, которая намерена поставлять российскую нефть только после устранения ошибок.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Польша приостановила транзит российской нефти из-за плохого качества. Страна осталась недовольной качеством нефти.