Украина приостановила поставку российской нефти в Европу

Компания «Укртранснафта» приостановила подачу российской нефти в Евросоюз. По данным
«Прокачка нефти приостановлена из-за необходимости провести дополнительные технологические операции», — приводит издание данные пресс-службы украинской компании.
Движение российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину было возобновлено 20 мая, в полночь, но после прокачки четырех тыс. тонн нефти возникли технические неполадки. О них сообщила венгерская компания MOL, которая намерена поставлять российскую нефть только после устранения ошибок.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Польша приостановила транзит российской нефти из-за плохого качества. Страна осталась недовольной качеством нефти.