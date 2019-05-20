20 мая 2019

Украина приостановила поставку российской нефти в Европу

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 18:54
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, буровики, добыча нефти, нефть
Подачу нефти возобновят после устранения неполадокФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Укртранснафта» приостановила подачу российской нефти в Евросоюз. По данным RNS, подача нефти приостановлена временно.

«Прокачка нефти приостановлена из-за необходимости провести дополнительные технологические операции», — приводит издание данные пресс-службы украинской компании.

Движение российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину было возобновлено 20 мая, в полночь, но после прокачки четырех тыс. тонн нефти возникли технические неполадки. О них сообщила венгерская компания MOL, которая намерена поставлять российскую нефть только после устранения ошибок.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Польша приостановила транзит российской нефти из-за плохого качества. Страна осталась недовольной качеством нефти.

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