Министр труда назвал дату, когда в России вырастет МРОТ

Через полтора года в России увеличат минимальный размер зарплаты, сказал глава Минтруда Максим Топилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет в 2021 году. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

«С 1 января 2021 года [потребительская] корзина будет пересмотрена в большую сторону… В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — передает ТАСС слова министра. Заявление было сделано на десятом общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов страны.

При этом реальные доходы населения вряд ли вырастут по итогам 2019 года, считает Счетная палата, напоминает ИА FlashSiberia. С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11,2 тысячи рублей. В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году, напоминает «Национальная служба новостей». По данным Росстата, в стране почти 20 млн человек живет на доходы ниже прожиточного минимума.