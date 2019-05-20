В сквере возле театра драмы, где церковь и меценаты планировали построить храм Святой Екатерины, начались работы по демонтажу строительной площадки. Об этом с места событий сообщает корреспондент «URA.RU».
В первую очередь рабочие будут убирать строительные вагончики — их уже начали освобождать. По словам репортера агентства, на место прибыл грузовик с краном-манипулятором. Первый строительный вагончик уже погрузили в него и увезли.
Как признался «URA.RU» руководитель фонда Святой Екатерины Александр Андреев, меценаты (имеется в виду «Русская медная компания», принадлежащая Игорю Алтушкину — прим. ред.) потратили на запуск проекта и обустройство данной стройплощадки около 55 миллионов рублей. «Мы знаем сумму затрат, которые понесли за год, но решение о компенсации будут принимать инвесторы проекта», — заявил Андреев.
Ранее депутат екатеринбургской гордумы Александр Караваев высказал предположение, что застройщик в случае смены площадки под строительство храма Святой Екатерины сможет потребовать от города компенсацию.