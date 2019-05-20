Застройщик храма Святой Екатерины сможет потребовать компенсации, если площадку сменят

Гордума должна спросить у застройщика, согласен ли он на другую площадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев высказал предположение, что застройщик храма Святой Екатерины сможет потребовать от властей компенсацию в случае, если для строительства собора будет выбрана другая площадка. Об этом Караваев заявил на встрече депутатов гордумы с депутатами Госдумы, приехавшими 20 мая в Екатеринбург.

«Мы можем выбрать еще четыре места, но кто будет там строить?» — спросил депутат, напоминая об инициативе губернатора предложить несколько площадок для общественного обсуждения. Караваев уверен, что гордума должна спросить у застройщика, согласен ли он на строительство на этих площадках. «Пока ни в одной из встреч застройщики участие не принимали», — отметил депутат.

Он напомнил, что застройщик имеет полное право потребовать компенсацию убытков за то, что ему не дают начинать строительство на земельном участке, который он получил на законных основаниях (пройдя процедуры общественных слушаний, перевода земельного участка из парковой зоны в территорию религиозного назначения и выкупа земли на аукционе).

Застройщиком площадки является специально созданное ООО «Храм Святой Екатерины», фактически же финансирование идет через Фонд Святой Екатерины. Его руководитель Александр Андреев пообещал прокомментировать тему компенсаций при смене площадки позднее.

В Екатеринбурге сегодня находятся депутаты Госдумы — члены комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений во главе с председателем комитета Сергеем Гавриловым. С утра они встретились с депутатами гордумы Екатеринбурга, а в 13.30 намерены посетить сквер и пообщаться с протестующими.