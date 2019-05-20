Зрители Дягилевского фестиваля кричали губернатору из зала: «Не дайте Курентзису уехать»

Зрители Дягилевского фестиваля во время церемонии открытия обратились с просьбой к губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Пермяки хотят сохранить в должности художественного руководителя театра оперы и балета дирижера Теодора Курентзиса. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».
«Не дайте Курентзису уехать», — доносилось из зала в тот момент, когда глава региона поднимался на сцену. Зал поддержал требование овациями. Решетников никак не прокомментировал слова из зала, ограничившись фразой: «Я третий губернатор времен творчества Теодора Курентзиса».
Директор Пермского оперного театра Андрей Борисов до церемонии открытия Дягилевского фестиваля заявил «URA.RU», что у него есть только один начальник. «Это Теодор Курентзис. У него есть видение, и это видение мы отрабатываем совместно с минкультом», — заявил Борисов.
Разговоры о том, что Курентзис может покинуть Пермь, пошли после того, как в регион приехал худрук Новосибирского театра Владимир Кехман. Впрочем, Борисов на вопрос корреспондента «URA.RU» о роли приглашенного эксперта отметил: «Мы никого не приглашали».