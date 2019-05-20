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Зрители Дягилевского фестиваля кричали губернатору из зала: «Не дайте Курентзису уехать»

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 22:25
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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь
Андрей Борисов сказал, что у него только один начальникФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зрители Дягилевского фестиваля во время церемонии открытия обратились с просьбой к губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Пермяки хотят сохранить в должности художественного руководителя театра оперы и балета дирижера Теодора Курентзиса. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

«Не дайте Курентзису уехать», — доносилось из зала в тот момент, когда глава региона поднимался на сцену. Зал поддержал требование овациями. Решетников никак не прокомментировал слова из зала, ограничившись фразой: «Я третий губернатор времен творчества Теодора Курентзиса».

Директор Пермского оперного театра Андрей Борисов до церемонии открытия Дягилевского фестиваля заявил «URA.RU», что у него есть только один начальник. «Это Теодор Курентзис. У него есть видение, и это видение мы отрабатываем совместно с минкультом», — заявил Борисов.

Разговоры о том, что Курентзис может покинуть Пермь, пошли после того, как в регион приехал худрук Новосибирского театра Владимир Кехман. Впрочем, Борисов на вопрос корреспондента «URA.RU» о роли приглашенного эксперта отметил: «Мы никого не приглашали».

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