Первый наряд Елены Зеленской — жены президента — подвергся критике Фото: Елена Зеленская, Instagram

Стилист международного класса Анвар Очилов обвинил первую леди Украины Елену Зеленскую в копировании стиля «коллеги» из США Меланьи Трамп. Поводом для критики стал наряд Зеленской на инаугурации президента, которая прошла 20 мая.

На церемонии Зеленская была в белом деловом костюме, состоящем из прямой юбки и пиджака. Соответствующие фотографии она разместила на своей странице в Instagram. «Мелани одевалась хорошо и до того, как она стала женой президента. У нее всегда был свой стиль. А у жены Зеленского никогда не было стиля: она то, что нашла, то и надевала. Вкуса не было», — передает « ТВЦ » слова Очилова. Модный эксперт выразил надежду на то, что Зеленская найдет свой стиль и станет примером для подражания.

Ранее сообщалось, что во время первой президентской речи Зеленский распустил украинский парламент и призвал правительство уйти в отставку, сообщает «Национальная служба новостей».