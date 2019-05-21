Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции

Чтобы сэкономить на проживании и перелетах, бронировать места нужно заранее Фото: Нина Калинина © URA.RU

Отдых в Турции для россиян может подорожать. Чтобы избежать больших трат, о жилье на курортах нужно позаботиться заранее.

«В сравнении с прошлым годом цены могут незначительно увеличиться», — цитирует РИА «Новости» главу федерации отельеров Турции Османа Айыка. По словам эксперта, туристам предоставляются скидки при раннем бронировании гостиниц и отелей, за счет чего отдых можно сделать более выгодным.

Резких колебаний в ценах не будет, сказал Айык, но туристам, которые не стали оформлять бронь на номера со скидкой, придется потратить на отдых больше денег. Последние места и в отелях, и в самолетах редко продаются по «бросовым» ценам, чаще всего стоимость покупки таковых очень высока.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что этим летом цены на проживание в турецких отелях могут значительно вырасти. В марте цена с начала года увеличилась почти на 5%, уточняет «Национальная служба новостей». С наступлением туристического сезона цены на проживание в отелях Турции могут вырасти минимум на 10-15%, отмечали тогда в федерации отельеров страны.