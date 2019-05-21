В Чехии назвали то, чем Россия пугает Запад

Россия сохраняет историческую память, уверен Йиржи Кобза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия пугает западные страны традиционными ценностями, которые в Европе и США пытаются искоренить. Об этом в чешском издании Parlamentní Listy написал журналист Йиржи Кобза. По его словам, Запад боится «здравого смысла» россиян.

«Родина как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России», — цитирует РИА «Новости» Кобзу. По его словам, россияне отказываются поддерживать «сумасшедший гендеризм и крайний феминизм», в стране нет пропаганды меньшинств, не проводятся гей-парады и нет легализации наркотиков. Кроме того, в России отсутствуют организации, финансируемые из-за рубежа, которые развращают общество, пишет журналист.

Особо Кобза отметил, что в России сохраняется историческая память, в частности, празднование Дня Победы. По его мнению, в РФ не пытаются переписать историю, вместо этого продолжая чтить предков. «Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались», — отметил он.

Резюмируя, Кобза пишет, что Россия «угрожает» Западу не войной, а силой здравого смысла, уважением к истории и предкам. Поэтому против Москвы проходит такая активная кампания и вводятся санкции.

Ранее министр обороны Чехии Лубомир Метнар назвал Россию в числе наибольших угроз для Североатлантического альянса, напоминает «Национальная служба новостей». В этом списке также оказались терроризм и кибератаки.