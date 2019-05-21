В Москве по обвинению в нарушении порядка проведения митинга 9 сентября 2018 г. задержан Л.Волков. Либеральная общественность конечно же заявит, что никаких нарушений не было, поэтому предлагаем всем освежить память: ножи, камни в полицию, провокации.



Особое спасибо за ретвит! pic.twitter.com/EcB9CMXqXX