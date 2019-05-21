Соратника Навального задержали в Москве за организацию массовых беспорядков. ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 09:02
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Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , волков леонид, забастовка избирателей
По словам Волкова, за ним устанавливали слежкуФото: Анна Майорова © URA.RU

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков задержан за организацию массовых беспорядков на незаконных акциях.

«Задержание по 20.2.8 [КоАП] („Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“ — прим. ред.) за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года», — написал Волков на своей станице в Twitter. До этого он оставил запись, в которой отметил, что с утра за его такси якобы следили, после чего остановили и задавали вопросы. О чем именно его спрашивали, активист не пояснил.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

9 сентября 2018 года сторонники Навального провели несанкционированные акции против пенсионной реформы. Во многих городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, власти не согласовали митинги, так как в единый день голосования запрещены публичные мероприятия. Участники акций закидывали бойцов ОМОНа дымовыми шашками, камнями и устраивали другие провокации.

Ранее Волков являлся депутатом думы Екатеринбурга. В настоящее время он возглавляет сеть штабов Навального в российских городах.

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