Замглавы Минобороны по материально-техническому обеспечению генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что входит в рацион российских военнослужащих. По словам генерала, тушенка и мясные консервы «остались только на гражданке».
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Отвечая на вопрос, не начали ли российских солдат кормить устрицами, он заявил, что «пока до этого не дошло». «Это скоропортящийся продукт», — пояснил замминистра обороны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каждый год в России от военной службы освобождаются 135 тысяч призывников, имеющих проблемы с лишним весом, напоминает «Национальная служба новостей».