Энергетическая ценность базового пайка в армии — 4200 ккал в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замглавы Минобороны по материально-техническому обеспечению генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что входит в рацион российских военнослужащих. По словам генерала, тушенка и мясные консервы «остались только на гражданке».

В интервью « Аргументам и фактам » Булгаков отметил, что энергетическая ценность базового пайка для военнослужащего — 4200 ккал в сутки. «То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и „консервы мясорастительные“ — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях — по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест», — сказал Булгаков.

Отвечая на вопрос, не начали ли российских солдат кормить устрицами, он заявил, что «пока до этого не дошло». «Это скоропортящийся продукт», — пояснил замминистра обороны.

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