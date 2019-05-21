За бюджетные деньги в Тюмени отреставрируют один из старейших монастырей

В Тюменской области ищут подрядчика на ремонт Троицкого монастыря. Работы по сохранению памятника архитектуры федерального значения профинансируют из бюджета региона. Максимальная стоимость контракта — 200,1 млн рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, заказчиком выступает управление капитального строительства Тюменской области. Рабочим предстоит восстановить часть живописи, убрать плесень и отремонтировать центральный алтарь. Подрядчика выберут 20 июня.
В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области не смогли прокомментировать, почему работы в действующем монастыре проводят за бюджетные деньги, а не из средств РПЦ.
Председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священник Григорий Мансуров, отвечающий в Тобольской епархии за контакты со СМИ, рассказал «URA.RU», что у Русской православной церкви монастырь находится лишь в пользовании.
«Это федеральная собственность, которая охраняется государством. Поэтому и заказчиком всех работ по развитию, реставрации и сохранению выступает государство», — заметил Мансуров.
Троицкий монастырь в Тюмени — первое каменное здание в Сибири. Строительство ансамбля начато в 1616 году. В одном из храмов находятся мощи основателя монастыря Филофея Лещинского.