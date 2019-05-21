Уралочка попала в список самых перспективных россиян по версии Forbes

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 13:00
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Монеточка вошла в список Forbes в категории «Музыка и кино»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Издание Forbes опубликовало список самых перспективных россиян моложе 30 лет. Такой рейтинг журналисты сформировали впервые.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится в анонсе к списку. Рейтинг поделен на десять категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

В списке Forbes оказались уральская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), телеведущая Анастасия Ивлеева, футболист Александр Головин, хоккеист Кирилл Капризов, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян и другие.

Ранее Forbes опубликовал список бизнесменов, «изменивших Россию и мир», напоминает «Национальная служба новостей». В первую тройку вошли венчурный инвестор Юрий Мильнер, основатель сети супермаркетов «Магнит» Сергей Галицкий и основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

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Ссылки по теме
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