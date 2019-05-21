Уралочка попала в список самых перспективных россиян по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало список самых перспективных россиян моложе 30 лет. Такой рейтинг журналисты сформировали впервые.
«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится в анонсе к списку. Рейтинг поделен на десять категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».
В списке Forbes оказались уральская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), телеведущая Анастасия Ивлеева, футболист Александр Головин, хоккеист Кирилл Капризов, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян и другие.
Ранее Forbes опубликовал список бизнесменов, «изменивших Россию и мир», напоминает «Национальная служба новостей». В первую тройку вошли венчурный инвестор Юрий Мильнер, основатель сети супермаркетов «Магнит» Сергей Галицкий и основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.