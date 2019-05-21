Челябинский губернатор поменял структуру аппарата, лишив своего пиарщика особого статуса

Мария Хворостова будет просто начальником управления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер специальным распоряжением 21 мая поменял структуру своего аппарата. Согласно документу, начальник управления пресс-службы лишается статуса замруководителя аппарата. Распоряжение вступит в силу с 27 мая.

Ранее заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства области был Дмитрий Федечкин. Он совмещал две должности — начальника управления пресс-службы и пресс-секретаря главы региона. После ухода Федечкина принято решение эти функционалы развести. Начальником управления пресс-службы с 21 мая стала Мария Хворостова. Сейчас идут консультации по подбору кандидата на пост пресс-секретаря Текслера. В новой структуре аппарата такой должность как пресс-секретарь пока нет.

«Чтобы ввести такую должность, необходимо внести изменения в областной закон о госслужбе. Проект документа внесут в Заксобрание позже», — сообщили «URA.RU» в аппарате губернатора.

По данным «URA.RU», к тому времени, когда в структуре аппарата появится должность пресс-секретаря главы региона, уже будет известно, кто займет этот пост.