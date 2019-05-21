Бузова решила покорить «Евровидение»

Команда Ольги Бузовой ждет приглашения на конкурс Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ольга Бузова может стать участницей «Евровидения-2020» от России. Об этом заявил ее агент Антон Богословский. При этом он подчеркнул, что предложения в адрес артистки пока не поступали.

«Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить», — цитирует Богословского Teleprogramma.pro. «URA.RU» не удалось связаться с продюсером артистки Арамом Арчером, на момент звонка у него был отключен телефон.

В этом году Россию на главном песенном конкурсе Европы представлял Сергей Лазарев с песней Scream. По итогам зрительского голосования россиянин занял третье место, уступив Дункану Лоуренсу из Нидерландов и певцу Мамуду из Италии, которые заняли первое и второе места соответственно.

Весной прошлого года Ольга Бузова уже говорила о возможном участии в «Евровидении», напоминает агентство «Nation News».