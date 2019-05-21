Депутат Алексей Вихарев рассказал, как будет готовиться опрос по храму в Екатеринбурге

Алексей Вихарев считает, что провести опрос о месте строительства храма необходимо Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев объяснил порядок подготовки общегородского опроса по определению места для строительства храма Святой Екатерины. По словам парламентария, она будет разбита на два этапа.

Первый этап уже стартовал. На сайте мэрии объявлен сбор предложений по возможным площадкам, на которых, по мнению горожан, целесообразно построить храм. Он продлится до конца мая. В июне начнется электронное голосование, по итогам которого будут выбраны несколько финальных вариантов.

«Площадки, набравшие в ходе электронного голосования максимальное число голосов, будут в течение пяти последующих дней внесены главой города Александром Высокинским на обсуждение комиссий гордумы по бюджету и по местному самоуправлению», — рассказал «URA.RU» Вихарев. Первая будет рассматривать организацию общегородского опроса с точки зрения финансирования, а вторая утвердит формулировку вопросов, которые войдут в бюллетень.

После этого будет проведен общегородской опрос по поводу места для строительства храма. Его итоги должна будет утвердить городская дума. «Я уверен, что общегородской опрос об отношении екатеринбуржцев к месту строительства храма необходим. Нужно дать высказаться по этому вопросу каждому, кто пожелает, каждому, кто неравнодушен к своему городу и его развитию», — отметил Вихарев.

Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал площадки, которые, скорее всего, будут выставлены на голосование.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения опроса в Екатеринбурге для разрешения конфликта в связи со строительством храма. «Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии», — сказал глава государства.