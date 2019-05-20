Мэр Екатеринбурга назвал альтернативные площадки для храма Екатерины

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 11:57
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Встреча Александра Высокинского с инициативной группой по вырубке сквера у Театра Драмы. Екатеринбург, высокинский александр
Высокинский объявил наиболее вероятные площадки под храм, за которые горожане смогут проголосоватьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал площадки, которые, скорее всего, будут выставлены на голосование в качестве места для строительства храма Святой Екатерины, передает корреспондент «URA.RU».

Речь идет об изначально запланированной площадке на территории сквера у театра драмы, об акватории городского пруда, сквере у стадиона «Динамо» и территории у цирка, которую сейчас занимает долгострой. Высокинский также рассказал, что 23—24 мая он намерен встретиться со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Ранее мэрия Екатеринбурга открыла на своем сайте сбор предложений по площадкам для строительства нового храма. Он будет продолжаться десять дней.

В Екатеринбурге всю прошлую неделю шли несанкционированные акции протеста против строительства храма на территории сквера в центре города. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что 20 мая жителям города будут предложены не менее четырех альтернативных мест под возведение собора.

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