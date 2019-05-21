Депутат Госдумы предложил запретить СМИ писать об известных людях

Депутат Государственной Думы от КПРФ Юрий Синельщиков предложил запретить журналистам писать о частной жизни знаменитостей без их разрешения. По мнению парламентария, «отдельные СМИ» злоупотребляют своим правом распространять личную информацию известных людей.
В своем законопроекте Синельщиков предлагает исключить из Гражданского кодекса РФ понятия «публичный интерес» и «общедоступность». Он настаивает, что известных лиц необходимо оградить от «СМИ, сайтов и блогеров», которые распространяют «скандалы и сплетни». Синельщиков предлагает перед публикацией материалов получать согласие гражданина, о котором пишет журналист.
Как считает депутат, его инициатива в случае принятия «не ограничит свободу СМИ». Законопроект направлен на сегодняшнее заседание комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, где его рассмотрят в первом чтении.
Получить комментарий Синельщикова «URA.RU» оперативно не удалось. На звонок корреспондента депутат не ответил.