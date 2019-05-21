21 мая 2019

Депутат Госдумы предложил запретить СМИ писать об известных людях

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 16:48
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Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, микрофоны, журналисты, ажиотаж
Журналистов могут обязать получать согласие знаменитости, о которой они пишутФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной Думы от КПРФ Юрий Синельщиков предложил запретить журналистам писать о частной жизни знаменитостей без их разрешения. По мнению парламентария, «отдельные СМИ» злоупотребляют своим правом распространять личную информацию известных людей.

В своем законопроекте Синельщиков предлагает исключить из Гражданского кодекса РФ понятия «публичный интерес» и «общедоступность». Он настаивает, что известных лиц необходимо оградить от «СМИ, сайтов и блогеров», которые распространяют «скандалы и сплетни». Синельщиков предлагает перед публикацией материалов получать согласие гражданина, о котором пишет журналист.

Как считает депутат, его инициатива в случае принятия «не ограничит свободу СМИ». Законопроект направлен на сегодняшнее заседание комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, где его рассмотрят в первом чтении.

Получить комментарий Синельщикова «URA.RU» оперативно не удалось. На звонок корреспондента депутат не ответил.

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