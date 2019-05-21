Автор петиции за отставку мэра Нижнего Тагила устроил пикет у администрации

Саботировать работу Владислава Пинаева и его команды пытались уже не один раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

У здания администрации Нижнего Тагила прошел одиночный пикет с требованием отставки мэра города Владислава Пинаева. Акцию провел руководитель паблика «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте», сотрудник «Уралвагонзавода» Максим Емельянов.

«Требую отставки нашего „мэра“. Нижний Тагил негодует. Мэр не принимает в жизни города практически никакого участия», — заявил «URA.RU» Емельянов, объясняя смысл своего пикета. Он добавил, что собирается прийти к администрации снова — уже завтра. Каких-то более конкретных претензий к Пинаеву он не высказал.

Пресс-секретарь мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова в разговоре с агентством отметила, что «любой гражданин имеет право выразить свое мнение в форме одиночного пикета», что и сделал Емельянов. «Он простоял не более часа, а затем ушел, его мотивация нам неизвестна», — сказала Жернакова.

Попытки саботировать работу Пинаева и новой команды мэрии Нижнего Тагила предпринимались неоднократно. Так, сразу после отъезда бывшего мэра Сергея Носова в Магаданскую область в соцсетях стали распространяться угрозы о проведении массового митинга и призывы вернуть Носова. Однако эти угрозы оказались пустыми. Емельянов же ранее стал известен тем, что создал петицию за отставку Пинаева.