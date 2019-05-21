Григорий Вихарев пришел на «Спецавтобазу» как антикризисный менеджер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Екатеринбурга Григорий Вихарев покинул пост директора МУП «Спецавтобаза». Как сообщили «URA.RU» на предприятии, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности директора стал действующий исполнительный директор МУПа.

По словам Григория Вихарева, за пять месяцев руководства МУПом он выполнил все поставленные перед ним задачи. Важнейшей из них стала антикризисная подготовка предприятия к началу «мусорной реформы». У этой задачи было два аспекта. Первый — экономический.

Предыдущая команда руководителей мэрии не развивала мусорную инфраструктуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Предыдущие руководители „Спецавтобазы“ представляли интересы ранее работавшей в мэрии управленческой команды. Они планово и организованно разрушали предприятие, уничтожали необходимую для сбора твердых бытовых отходов и их вывоза инфраструктуру. Предприятию был нужен антикризисный менеджер, способный в самые сжатые сроки выявить все мешающие нормальной работе проблемы. И найти простые, но эффективные пути их решения. Наша команда смогла предложить такие решения за минимально возможные сроки», — пояснил Григорий Вихарев.

Как сообщили «URA.RU» на предприятии, после назначения Вихарева директором были подписаны графики вывоза мусора из частного сектора 34 муниципальных образований, оформлены договоры об обслуживании более чем с 15 тысячами юридических лиц, разработана система контроля выполняемых операторами работ по транспортированию и захоронению твердых бытовых отходов, расторгнуты договоры с неэффективными подрядчиками. Несмотря на мрачные прогнозы, собираемость по начислениям уже в январе составила 37%, в мае превысила 50%. Но более важным как для власти, так и для жителей стал политический аспект.

«В декабре прошлого года все понимали, что „мусорная реформа“ — угроза для политической стабильности региона. Горожанам никто не объяснял ее суть. Наоборот, оппоненты губернатора и мэра разжигали страхи и недовольство в массах, провоцируя их на уличные протесты. С первого дня мы понимали, что должны ежедневно объяснять людям суть происходящего и своей работой показывать, что мы на стороне людей. И поэтому занимались просветительством, проводили сотни и тысячи разговоров, не просиживали штаны в кабинетах, а с утра до вечера лично работали в гаражах и на несанкционированных свалках», — подводит итоги своей работы Григорий Вихарев.

Задачи новому руководителю предприятия поставит мэр Высокинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам высокопоставленного представителя городской власти, мэр Александр Высокинский поручит новому топ-менеджеру «Спецавтобазы» закрепить все достигнутые Вихаревым достижения и обеспечить равномерное плановое развитие предприятия.

Григорий Вихарев, в свою очередь, вернется в политику. «Предприятие „Спецавтобаза“ набрало обороты и теперь является стабильно устойчивым по всем показателям. Именно в этом заключалась моя основная функция как руководителя. Ухожу с чистой совестью и большим багажом новых знаний в сфере экологии. В данное время я работаю председателем комиссии по экономическому развитию в гордуме. Планирую сосредоточить свои силы на законотворчестве и работе на благо Екатеринбурга и его жителей», — пояснил депутат.