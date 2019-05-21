21 мая 2019

Медведев предложил селянам покупать дома в ипотеку

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 19:11
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XVII съезд партии
Дмитрий Медведев анонсировал появление ипотеки на селеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени в стране появятся ипотечные кредиты для жителей сел. Об этом глава правительства рассказал на форуме сельских депутатов партии «Единая Россия».

«В любом случае сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться, это очевидно», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Медведева. Политик уточнил, что власть уже готовится к появлению таких ипотечных кредитов. По словам Медведева, правительство обсудит с Центробанком России возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для селян.

Ранее специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили, что средняя сумма ипотеки в России в начале 2019 года выросла на 22% и составила рекордные 1,9 миллиона рублей, напоминает ИА FlashSiberia. По данным экспертов, в январе этого года банки выдали 28,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 68 миллиардов рублей.

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