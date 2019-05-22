Новый глава тюменских следователей увеличил доход, переехав на Урал

Доходы руководителя СК находятся на уровне его заместителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков в 2018 году заработал 3 млн рублей. Информация опубликована на официальном сайте регионального СК РФ. При этом его предшественник Михаил Богинский задекларировал в 2017 году 5,3 млн рублей.

В собственности у Кублякова, согласно документу, имеется квартира в 130 «квадратов». Ей он владеет вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми. Кроме того, в пользовании семьи квартиры в 136 кв. метров и в 74 кв. метров. Супруга Кублякова также владеет автомобилем Toyota RAV4. Заработков за год у нее нет. Согласно декларации, другого имущества у семьи нет.

На прежнем месте работы — в Следственном комитете Тверской области — Кубялков заработал 2,7 млн рублей. Состав имущества с 2017 года у семьи не изменился.

Замруководителя СУ СКР по области Ахмед Асхабов задекларировал на 600 тыс рублей меньше, чем годом ранее — всего 2,9 млн рублей. Асхабову по-прежнему принадлежит земельный участок в 15,5 соток и нежилое помещение в 72 квадратных метра. У супруги Асхабова среди имущества автомобиль Volkswagen Touareg. Ее доходы за прошлый год составили 605 тыс. рублей. Все остальная недвижимость находится в пользовании.

Новый руководитель СК РФ по Тюменской области вступил в должность 13 сентября 2018 года. Его предшественник Михаил Богинский вышел на работу в Свердловской области.