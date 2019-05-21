Рюкзак с ноутбуком украли у свердловчанина во время досмотра в метро Екатеринбурга

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 22:04
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Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене, досмотр, безопасность, антитеррор, метрополитен, метро, проверка безопасности, проверка багажа
Неизвестный украл сумку мужчины прямо с движущейся лентыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителя Екатеринбурга во время досмотра в метро украли рюкзак с ноутбуком. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист и общественник Антон Дербенев, ставший свидетелем кражи.

«Создался на рамке [металлоискателя] затор, ибо досматривают не оперативно. Вещи у людей по ленте на просвет уехали, и какой-то хитрый воровайка дернул чужой рюкзак и скрылся лихо. Хозяин похищенного пускает слезы, ибо внутри ноутбук», — написал Дербенев. Журналист заявил, что в случившемся виноваты сотрудники метрополитена, и назвал досмотр «никому не нужным».

В УМВД по Екатеринбургу «URA.RU» сообщили, что уточняют данную информацию.

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