США пригрозили Турции санкциями и «ударом НАТО» из-за покупки российских С-400

США требует от Турции отказа от покупки С-400 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США дали Турции чуть больше двух недель на отказ от покупки российских ракетных комплексов С-400. В противном случае, Анкару могут ждать санкции и «ответный удар НАТО». Об ультиматуме Вашингтона сообщил телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников журналистов, власти Турции к концу первой недели должны отказаться от покупки С-400 в пользу американской системы противоракетной обороны Patriot. Если Анкара этого не сделает, Вашингтон лишит ее ста обещанных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Также Турции грозит «введение санкций США и потенциальный ответный удар со стороны НАТО», пишет телеканал.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сделку с турецкой стороной о поставке С-400 серьезной и приоритетной задачей как для Москвы, так и для Анкары. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, как напоминает RT, назвал закупку российских зенитно-ракетных комплексов «суверенным правом» страны, отметив, что никто не может требовать ее отказаться от этого.