Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, запретят голосовать из других стран

По словам Папуашвили, граждане смогут участвовать в выборах, лишь приехав на родину Фото: Роман Наумов © URA.RU

Парламент Грузии планирует разработать новый Избирательный кодекс, который запретит гражданам республики, проживающим за рубежом, голосовать на выборах за границей. Об этом сообщил на брифинге спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этом плане риски давления возрастают на граждан-нерезидентов, то есть в отношении граждан Грузии, проживающих за рубежом», — сказал Папуашвили, его слова приводит грузинский телеканал 1tv.

Папуашвили также отметил, что граждане, находящиеся в другой юрисдикции и среде, которая на них политически влияет, не могут быть защищены своим государством от внешнего вмешательства. Участие в выборах для грузинских граждан, проживающих за границей, возможно только при возвращении на родину и голосовании по месту регистрации, подчеркнул он.

Продолжение после рекламы