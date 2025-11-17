Том Круз получил первый «Оскар» за 40 лет карьеры

Ранее актер четырежды номинировался на премию «Оскар» Фото: Carlos Tischler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский актер Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом сообщило издание The Variety. После вручения награды 63-летняя голливудская звезда произнес трогательную речь, воздав должное всем людям, которые делают кино.

«Кино — оно открывает мне весь мир. <...> И независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеёмся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. И именно поэтому оно важно, именно поэтому оно важно для меня. Поэтому снимать фильмы — это не то, чем я занимаюсь, это то, кто я есть», — сказал Круз, его слова приводит The Variety.

Наряду с Крузом обладателями заветной статуэтки в мире кино стали актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Также певица Долли Партон была удостоена награды имени Джина Хершолта, которая вручается за значительный вклад в развитие гуманистических идей.

Награду актеру вручил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Ранее Круз был номинирован на премию «Оскар» четыре раза. За лучшую мужскую роль в фильмах «Рожденный 4 июля» и «Джерри Магуайр», за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Магнолия» и за лучший фильм за роль продюсера в фильме «Топ Ган: Мэверик».