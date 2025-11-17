Том Круз получил первый «Оскар» за 40 лет карьеры
Ранее актер четырежды номинировался на премию «Оскар»
Фото: Carlos Tischler / Keystone Press Agency / Global Look Press
Американский актер Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом сообщило издание The Variety. После вручения награды 63-летняя голливудская звезда произнес трогательную речь, воздав должное всем людям, которые делают кино.
«Кино — оно открывает мне весь мир. <...> И независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеёмся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. И именно поэтому оно важно, именно поэтому оно важно для меня. Поэтому снимать фильмы — это не то, чем я занимаюсь, это то, кто я есть», — сказал Круз, его слова приводит The Variety.
Наряду с Крузом обладателями заветной статуэтки в мире кино стали актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Также певица Долли Партон была удостоена награды имени Джина Хершолта, которая вручается за значительный вклад в развитие гуманистических идей.
Награду актеру вручил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Ранее Круз был номинирован на премию «Оскар» четыре раза. За лучшую мужскую роль в фильмах «Рожденный 4 июля» и «Джерри Магуайр», за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Магнолия» и за лучший фильм за роль продюсера в фильме «Топ Ган: Мэверик».
За время своей более чем 40-летней профессиональной деятельности Том Круз принял участие в съемках множества кинофильмов. Значительным этапом в его карьере стала роль в картине «Рискованный бизнес» (Risky Business), вышедшей на экраны в 1983 году. Ряд фильмов с участием Круза получил признание в виде номинаций на премию «Оскар», а также наград «Золотой глобус». Популярность актеру принесли роли в боевиках, где он часто исполняет сложные трюки самостоятельно. Благодаря этому в июне его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса.
