21 мая 2019

Российские дороги защитят от шипованной резины

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 07:19
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Пыль. Екатеринбург, колесо автомобиля, шина
Шипованные шины портят дороги, считают специалисты РосавтодораФото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) разрабатывает новые государственные стандарты качества дорог. Покрытие, согласно инициативе ведомства, должно стать устойчивее к повреждениям от шипованной резины.

«В России хотят разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий. Зимой, когда автомобилисты используют покрышки с шипами, асфальтовое покрытие портится вдвое быстрее, чем летом», — уточняют «Известия».

Новый государственный стандарт подразумевает переход на европейский метод проверки качества асфальта Nordic test вместо устаревшего метода микро-Деваль. Последний способ, согласно исследованиям Росавтодора, уступает западному, поскольку не может дать объективную оценку устойчивости покрытия.

Ранее специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института призывали снизить скорость движения машин с шипованной резиной в холодное время года, напоминает «Национальная служба новостей». «Зимние» шины, выяснили исследователи, портят дорожное покрытие, что приводит к дорогостоящему ремонту.

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