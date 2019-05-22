Российские дороги защитят от шипованной резины

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) разрабатывает новые государственные стандарты качества дорог. Покрытие, согласно инициативе ведомства, должно стать устойчивее к повреждениям от шипованной резины.
«В России хотят разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий. Зимой, когда автомобилисты используют покрышки с шипами, асфальтовое покрытие портится вдвое быстрее, чем летом», — уточняют «Известия».
Новый государственный стандарт подразумевает переход на европейский метод проверки качества асфальта Nordic test вместо устаревшего метода микро-Деваль. Последний способ, согласно исследованиям Росавтодора, уступает западному, поскольку не может дать объективную оценку устойчивости покрытия.
Ранее специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института призывали снизить скорость движения машин с шипованной резиной в холодное время года, напоминает «Национальная служба новостей». «Зимние» шины, выяснили исследователи, портят дорожное покрытие, что приводит к дорогостоящему ремонту.