Виторган посмеялся над словами Собчак о доброте

Максим Виторган сделал замечание Ксении Собчак Фото: Ксения Собчак, Instagram

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган устроили разборки в соцсетях. Бывшие супруги поспорили о мести и доброте.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что «добрый человек — тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку». Блогер уточнила, что месть «не может находиться в зоне доброты», это «проявление зла». Она предложила подписчикам ответить на вопрос: «Может мстительный человек быть добрым?».

Виторган в комментариях иронично заметил: «Очень хорошая емкая формулировка, Ксения!». Актер уточнил, что телеведущая — «кладезь» для безответственных людей. «Главное повторять: „я не специально“, — и можно воротить что угодно в принципе», — добавил он.

Женатые с 2013 года Виторган и Собчак в марте объявили о прекращении отношений. До этого актер подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной их конфликта стала измена Ксении, пишет деловая газета «Взгляд». После расставания с Собчак Виторгана заметили в обществе актрисы Агнии Кузнецовой, добавляют «Дни.ру».