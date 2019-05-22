Протестная активность россиян станет критерием оценки работы сотрудников Кремля

В Кремле ввели шесть ключевых показателей эффективности (KPI) работы внутриполитического блока. Среди них — снижение протестного потенциала и рост патриотически настроенной молодежи.
Оценивать работу подразделений блока будут по доверию власти, результатам на выборах, а также «снижению уровня протестного потенциала, обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, повышению доли проактивной, патриотически настроенной молодежи и повышению уровня социального оптимизма». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.
Последний показатель будет выполняться, если россияне будут «видеть свет в конце тоннеля», отметил неназванный чиновник в администрации президента. «Власть своей работой должна закладывать основы будущего страны, а сегодняшние подростки, которые через шесть лет пойдут голосовать, — это и есть будущее», — пояснил другой собеседник необходимость популяризации патриотизма среди молодежи.
О введении KPI для внутриполитического блока администрации президента стало известно осенью прошлого года. С соответствующим поручением тогда выступил замглавы АП Сергей Кириенко. При этом отмечалось, что за неисполнение KPI наказаний предусмотрено не будет.