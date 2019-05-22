Гуцериев поборется с иностранной компанией за право купить банкротящийся Антипинский НПЗ

На активы завода претендуют еще несколько компаний Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев стал претендентом на активы близкого к банкротству Антипинского НПЗ. Крупный заемщик является давним партнером Сбербанка, основного кредитора завода. Возможный соперник бизнесмена — азербайджанская госкомпания Socar.

Гуцериев претендует на активы НПЗ в ходе банкротства, но окончательное решение о сделке пока не принято. Знакомство с Германом Грефом (председателем правления Сбербанка — прим. ред.) увеличивает его шансы на покупку завода, передает РБК со ссылкой на двух собеседников, близких к акционерам завода, и федерального чиновника.

По их мнению, одним из возможных соперников Гуцериева является азербайджанская госкомпания Socar. При этом она была готова была купить действующий НПЗ, однако 18 мая завод подал заявление о собственном банкротстве, и теперь неясно, захочет ли иностранный инвестор покупать такой актив, утверждают собеседники издания.

Ранее «URA.RU» сообщало, что компания «Сибнефтегазпереработка» готова выкупить у Сбербанка Антипинский НПЗ. Письмо с предложением о покупке было направлено на имя Грефа. Сбербанк — основной кредитор АНПЗ, с ноября 2018 года фактически управляющий заводом.

Антипинский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие не только Тюменской области, но и всей России. Мощность завода составляет 9 млн тонн нефти в год. 30 апреля гендиректор АНПЗ Максим Андриасов опубликовал заявление о готовности признать свое предприятие банкротом. Руководство завода обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с соответствующим заявлением.