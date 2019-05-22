На Урале завели дело на главврача больницы, где пенсионеры ползли до травмпункта на четвереньках

Прокуратура Свердловской области усмотрела нарушения в работе травмпункта Первоуральской городской больницы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Поводом для прокурорской проверки стал видеоролик, опубликованный в социальных сетях. На записи видно, как пожилая женщина с больной ногой на четвереньках спускается по лестнице. В комментарии к видео поясняется, что в больнице не работает подъемник.
Первая жалоба на обслуживание инвалидов в травмпункте поступила прокурорам еще в 2015 году. Тогда в больнице Первоуральска не было персонала, обученного работать с подъемником. Сейчас в штате есть специальные сотрудники, но никто из них не допущен к работе. «На протяжении длительного промежутка времени в действиях руководителя ГБУЗ СО „Городская больница Первоуральска“ усматривается уклонение от исполнения требований законодательства к обеспечению условий для доступа маломобильных групп населения к объекту здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас областная прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача Первоуральской городской больницы. Также надзорный орган внес главе свердловского минздрава Андрею Цветкову представление с требованием устранить найденные нарушения.