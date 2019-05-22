В команде Текслера готовится крупнейшая отставка за время его работы

Руслан Гаттаров (справа) ждет, когда его отпустит Алексей Текслер (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров уйдет в отставку в июне. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В правительстве региона Гаттаров курирует экономический блок, его карьера на госслужбе началась еще при экс-губернаторе Михаиле Юревиче.

«Гаттаров уходит и уже сказал об этом своему окружению, — рассказал источник. — У него есть варианты работы в Москве». Собеседник агентства сообщил, что Гаттаров обсудил свой уход с врио губернатора Алексеем Текслером. Отставка состоится после того, как Текслер подпишет заявление о расторжении трудового контракта и определится с тем, кто будет курировать экономблок.

До февраля 2014 года Гаттаров был сенатором. В Совет Федерации был делегирован от исполнительной власти, когда регионом руководил Юревич. После того, как область возглавил Борис Дубровский, Гаттарова отозвали из Совета Федерации и назначили куратором экономблока правительства. Летом 2018 года в экономблоке разгорелся скандал, связанный с уголовными делами из-за хищения средств на российско-казахстанском форуме, но Гаттаров сохранил свой пост.

После смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер, Гаттаров продолжил работу на посту вице-губернатора в статусе и. о. В конце апреля структуру правительства пересмотрели. У Гаттарова забрали часть полномочий. Вопросы контроля над работой министерства информационных технологий и постоянного представительства Челябинской области в Москве передали первому вице-губернатору Виктору Мамину. За Гаттаровым осталось только минэкономразвития региона, которое также хотят реорганизовать и вывести в отдельное ведомство вопросы промышленности.

Получить комментарий Гаттарова не удалось, его телефон не отвечает.