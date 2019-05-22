У Текслера появился соперник на выборах губернатора Челябинской области

Алексей Текслер обзавелся первым соперником, который открыто заявил об этом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Глава регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков будет участвовать в выборах губернатора Челябинской области. Об этом заявил 22 мая сам «яблочник», ранее выдвигавшийся на пост мэра областного центра.

«Самовыдвиженцем не пойду, для решения поставленных задач нужны опора и платформа, которые есть у „Яблока“, партии, являющейся реальной альтернативой действующей власти на всех уровнях. Начинаем готовить процедуру официального выдвижения кандидата на должность губернатора от челябинского „Яблока“», — написал Щербаков в своем аккаунте в Facebook. Также он добавил, что будет рад и другим кандидатам, «разделяющим демократические ценности».

Претенденту на кресло губернатора Южного Урала 31 год. Он родился в Саткинском районе, получил юридическое образование и преподавал в Южно-Уральском и Челябинском госуниверситетах. Сейчас Щербаков работает в ООО «Теплогазмонтаж» и возглавляет Общественный совет УФАС по региону. В «Яблоко» вступил в 2011 году, возглавил областное отделение в 2017-м.

Щербаков известен также исками об отмене результатов выборов мэра Челябинска, по итогам которых город возглавил Владимир Елистратов. Один иск отказался рассматривать областной суд, второй рассматривается в Советском райсуде.

Возможными соперниками врио главы области Алексея Текслера на выборах, которые назначены на 8 сентября, называли общественника Александра Лебедева, лидера движения «СтопГОК» Василия Московца, экс-министра общественной безопасности области Евгения Савченко, депутата гордумы Константина Нациевского (КПРФ), представителей региона в Госдуме Виталия Пашина (ЛДПР) и Валерия Гартунга («СР»).