Игорь Николаев раскрыл секрет счастливого брака с уральской женой

Супруги радуются, когда им удается побыть вместе Фото: Игорь Николаев, Instagram

Певец и композитор Игорь Николаев с супругой — певицей из Екатеринбурга Юлией Проскуряковой рассказали, как им удается сохранять хорошие отношения в семье.

59-летний певец и композитор и 36-летняя артистка поженились в 2010 году. По признанию Юлии, в начале их отношений была «притирка». Сейчас все изменилось. «Ссорясь, мы никогда не уходим из дома. Не бьем посуду, а тем более друг друга», — рассказала она в интервью изданию StarHit. Во время конфликта, по словам Юлии, они с Игорем «честно и открыто» разговаривают. Супруга ценит в муже его «надежность», «верность», «трудоголизм», а также то, что он «добрый папа» для их трехлетней дочери.

Музыкант подчеркнул, что они с супругой «получают наслаждение» от совместного времяпрепровождения, потому что редко видятся. Николаев часто уезжает на гастроли, а Проскурякова занята учебой в ГИТИСе. «Наверное, у людей, которые годами живут бок о бок, в какой-то момент наступает точка кипения», — говорит Николаев. «У нас такого просто не может быть», — уточняет он. Музыкант добавляет, что они с женой «в мобильники друг друга не залезают», потому что там «нечего искать».

Юлия с Игорем познакомились в Екатеринбурге, во время гастролей певца. Проскурякова — третья жена Николаева. Предыдущей супругой музыканта была певица Наташа Королева.