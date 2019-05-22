21 мая 2019

В Екатеринбурге подготовили заявку на референдум по строительству храма

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 16:17
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Демонтаж забора в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург, улица бориса ельцина, сквер на драме, демонтаж забора
Строители собора Святой Екатерины пока взяли паузуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге активисты собираются подать заявку на проведение референдума по месту строительства собора Святой Екатерины. Юрист Иван Волков сообщил, инициативная группа «Комитет спасения сквера» подготовила соответствующее ходатайство и направит его в избирательную комиссию города.

«Направили письмо в Фонд Святой Екатерины [курирует строительство храма], с предложением выделить от них десять представителей, совместно согласовать все моменты проведения местного референдума», — сообщил Волков.

Руководитель Фонда Святой Екатерины Александр Андреев сообщил «URA.RU», что еще не получал никакого письма от активистов. Оперативно дозвониться до главы горизбиркома Ильи Захарова не удалось.

В Екатеринбурге целую неделю шли несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Местные власти решили провести опрос среди горожан, чтобы выбрать место, которое устроит большинство жителей. Но часть митингующих настаивает на том, чтобы голосование прошло в виде референдума. Стоить отметить, что парк у Октябрьской площади по-прежнему рассматривается для строительства собора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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